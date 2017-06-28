США обвинили РФ в искажении содержания разговоров Тиллерсона и Лаврова

В Государственном департаменте отмечают, что российская сторона искажает информацию о частных дипломатических разговорах между главами внешнеполитических ведомств США и России.

Так отреагировала пресс-секретарь Госдепартамента Хезер Науерт на сообщение россиян, что Тиллерсон якобы предупредил Лаврова о подготовке заявления США по Сирии, передает Укринформ.

"Русские часто обнародуют информацию, в которой они иногда склонны неправильно характеризовать вещи", - заявила официальный представитель Госдепа во время регулярного брифинга во вторник.

Она подчеркнула, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон "всегда говорит четко россиянам о том, как мы относимся к определенным вещам".

Кроме того, по ее словам, Тиллерсон предпочитает "выполнять свою дипломатическую работу в частном формате во время таких бесед, поскольку он считает, что мы можем быть наиболее эффективными в этом направлении".

Науерт отказалась комментировать заявления российских СМИ, однако отметила, что глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон "в прошлом уже выражал свою обеспокоенность по отношению к России и продолжает это делать".

Как сообщалось, Белый дом обнародовал заявление, в котором разоблачил подготовку режима Башара Асада к возможному химическому нападению на гражданских, пригрозив "дорогой ценой" для самого режима и его войска.

Кроме того, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во вторник разместила заявление на официальной странице в Тwitter по этому поводу.

"В любых дальнейших атаках на сирийский народ будут обвинены Асад, а также Россия и Иран, которые поддерживают убийства собственных людей", - подчеркнула представитель США.