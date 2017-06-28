Доба в АТО: 31 обстріл із застосуванням мінометів, втрат немає

Минулої бойовики, застосовуючи міномети різних калібрів, здійснили 31 обстріл позицій ЗСУ. В результаті бойових дій жоден український воїн не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Третина з усіх збройних провокацій відбулася за темної пори доби. Окрім того, більше десятка фактів використання бойовиками зброї характеризуються застосуванням мінометів різних калібрів.

Приморський напрямок. Всього на цьому напрямку 27 червня було зафіксовано 8 ворожих збройних провокацій.

Вдень незаконні збройні формування неодноразово обстрілювали позиції ЗСУ зі стрілецької зброї в районі Гнутового та Павлополя. Ще до того загарбники з автоматичних станкових гранатометів, стрілецької зброї та 82-мм мінометів били по оборонцях Мар'їнки.

Ввечері під гранатометний вогонь противника потрапили опорні пункти сил АТО в районі Широкиного та Лебединського. А під кінець доби бандити здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм поблизу Гнутового.

Донецький напрямок. Тут окупанти відкривали вогонь 6 разів.

Позиції ЗСУ у передмісті Авдіївки найманці неодноразово обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зі 120-мм мінометів та зенітної установки противник вдень бив поблизу Луганського, що на Світлодарській дузі. Декілька разів з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї бойовики обстрілювали українських воїнів неподалік Кам'янки.

Застосовуючи піхотне озброєння, бандформування також порушували перемир'я в районі Верхньоторецького.

Луганський напрямок. На цій частині фронту вдень було тихо, але під кінець доби

тут відбулось більше половини зі всіх зафіксованих обстрілів - 16.

Так, до світанку було зафіксовано лише один ворожий обстріл - в районі селища Жовте з 82-мм мінометів. Починаючи з 20.00 години, загарбники інтенсивно обстрілювали одразу декілька ділянок на цій частині фронту. Зокрема, зі 120-мм мінометів бойовики били в районі Кряківки та Новоолександрівки. Там же, а також поблизу Щастя, Кримського та Троїцького, бандити застосовували міномети калібру 82 мм.

Біля Станиці Луганської, Новозванівки, Валуйського та Попасної найманці били з різних систем піхотного озброєння. Окрім того, по оборонних укріпленнях сил АТО поблизу Новоолександрівки противник вів вогонь з БМП та протитанкового ракетного комплексу.