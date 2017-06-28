Сутки в АТО: 31 обстрел с применением минометов, потерь нет

За минувшие сутки боевики, применяя минометы различных калибров, совершили 31 обстрел позиций ВСУ. В результате боевых действий ни один украинский воин не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Треть из всех вооруженных провокаций состоялась в темное время суток. Кроме того, более десятка фактов использования боевиками оружия характеризуются применением минометов различных калибров.

Приморское направление. Всего на этом направлении 27 июня было зафиксировано 8 вражеских вооруженных провокаций.

Днем незаконные вооруженные формирования неоднократно обстреливали позиции ВСУ из стрелкового оружия в районе Гнутового и Павлополя. Еще до этого захватчики из автоматических станковых гранатометов, стрелкового оружия и 82-мм минометов били по защитникам Марьинки.

Вечером под гранатометный огонь противника попали опорные пункты сил АТО в районе Широкиного и Лебединского. А под конец суток бандиты совершили обстрел из минометов калибра 82 мм вблизи Гнутового.

Донецкое направление. Здесь оккупанты открывали огонь 6 раз.

Позиции ВСУ в пригороде Авдеевки наемники неоднократно обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Из 120-мм минометов и зенитной установки противник днем ​​бил вблизи Луганского, что на Светлодарской дуге. Несколько раз из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия боевики обстреливали украинских воинов неподалеку Каменки.

Применяя пехотное вооружение, бандформирования также нарушали перемирие в районе Верхнеторецкого.

Луганское направление. На этой части фронта днем ​​было тихо, но под конец дня

здесь состоялось более половины из всех зафиксированных обстрелов - 16.

Так, до рассвета был зафиксирован лишь один вражеский обстрел - в районе поселка Желтое из 82-мм минометов. Начиная с 20.00 часов, захватчики интенсивно обстреливали сразу несколько участков на этом участке фронта. В частности, из 120-мм минометов боевики били в районе Кряковки и Новоалександровки. Там же, а также вблизи Счастья, Крымского и Троицкого, бандиты применяли минометы калибра 82 мм.

У Станицы Луганской, Новозвановки, Валуйского и Попасной наемники били из различных систем пехотного вооружения. Кроме того, по оборонным укреплениям сил АТО вблизи Новоалександровки противник вел огонь из БМП и противотанкового ракетного комплекса.