Поліція озвучила свою версію подій на Кіровоградщині

Поліція Кіровоградщини запевняє, що не займала жодну зі сторін конфлікту навколо агропідприємства в селі Бережинка, де у вівторок було затримано кілька десятків ветеранів АТО.

Про це повідомив начальник поліції Кіровоградської області Сергій Кондрашенко, йдеться на сайті обласного главку.

Він підкреслив, що жодна з недержавних охоронних структур не має повноважень здійснювати правоохоронні функції.

За словами Кондрашенка, 27 червня до поліції надійшло звернення від приватного підприємства, що стосувалося безпідставного перебування на території групи невідомих осіб. Заявник є другою стороною в існуючому майновому конфлікті щодо права власності на товариство. На місце пригоди виїхали працівники поліції.

"Як з'ясувалося, на місці дійсно знаходяться особи в камуфляжах та зі спецзасобами. З їх слів, ці громадяни на місці здійснювали охорону порядку", - йдеться в повідомленні.

Кондрашенко зазначив, що відповідно до закону правоохоронні функції не мають права здійснювати громадські формування, охоронні фірми та інші особи, які перебували на території сільгосппідприємства безпідставно.

Цим людям працівники поліції запропонували залишити територію підприємства, а після їх категоричної відмови - громадян доправили до відділку поліції, де ідентифікували їх особи та перевірили на наявність травматичної і холодної зброї у межах відкритого кримінального провадження.

За словами начальника обласної поліції, з метою недопущення правопорушень працівники поліції згідно із законодавством в окремих випадках застосовували спецзасоби.

Якщо ж у ході перевірки буде встановлено, що хтось із поліцейських допустив перевищення службових повноважень, їхнім діям буде надано правову оцінку, запевнили в поліції.

"Ми наголошуємо на тому, що працівники поліції відповідно до своїх повноважень жодним чином не втручаються в майновий спір між двома власниками. Усі ці питання повинні вирішуватися виключно у судовому порядку. На протиправні дії з боку "прихильників" обох сторін конфлікту поліцейські готові реагувати жорстко і в рамках закону", - наголосив Кондрашенко.

Він також нагадав, що раніше правоохоронці затримали на території цього району групу із 31 особи - за підозрою у рейдерстві.

"Настільки ж принциповою є позиція щодо перебування і "групи підтримки" з боку іншої сторони конфлікту", - сказав Кондрашенко.

Зараз публічну безпеку і порядок на території населеного пункту охороняють працівники поліції і військовослужбовці Нацгвардії України.

Разом з тим, у середу в Бережинці проходить віче з приводу ситуації навколо агропідприємства.

Як повідомлялося, в ніч на середу в Кіровоградській області поліція затримала кілька десятків ветеранів АТО, в тому числі одного з командирів батальйону "Донбас", які намагалися допомогти місцевому фермеру запобігти рейдерському захопленню його підприємства.

Як стверджував ветеран батальйону "Донбас" і власник охоронного підприємства Євген Шевченко, затримання проводилося з порушенням норм КПК і супроводжувалося невмотивованим насильством з боку поліції. Крім того, у затриманих відібрали гроші без оформлення протоколів.

Українська правда