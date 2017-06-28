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На Дніпропетровщині майора поліції затримали на хабарі

Середа, 28 червня 2017, 13:20

На Дніпропетровщині на хабарі викрито помічника начальника одного з міськвідділів поліції.

Про це 28 червня повідомили у прес-службі СБУ.

"Правоохоронці встановили, що майор поліції вимагав 3,5 тисячі доларів від місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності та повернення вилученого під час обшуку автомобіля", - йдеться у повідомлені. 

Оперативники спецслужби затримали зловмисника біля міськвідділу поліції під час отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Теми: Дніпропетровська областьполіція
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