На Дніпропетровщині майора поліції затримали на хабарі

На Дніпропетровщині на хабарі викрито помічника начальника одного з міськвідділів поліції.

Про це 28 червня повідомили у прес-службі СБУ.

"Правоохоронці встановили, що майор поліції вимагав 3,5 тисячі доларів від місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності та повернення вилученого під час обшуку автомобіля", - йдеться у повідомлені.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника біля міськвідділу поліції під час отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.