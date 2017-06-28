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На Днепропетровщине майора полиции поймали на взятке

Среда, 28 июня 2017, 13:20

На Днепропетровщине на взятке разоблачили помощника начальника одного из горотделов полиции.

Об этом 28 июня, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Правоохранители установили, что майор полиции требовал 3,5 тысячи долларов от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности и возврат изъятого при обыске автомобиля", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника возле горотдела полиции при получении всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Темы: Днепропетровская областьполиция
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