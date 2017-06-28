ГПУ: Курченку складено письмове повідомлення про підозру за 9 статтями

Сергію Курченку складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за 9 статтями Кримінального кодексу України.

Про це 28 червня повідомили у Генпрокуратурі.

"Громадянин України Курченко Сергій Віталійович, зареєстрований за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Чапаєва, 9, повідомляється про те, що Генпрокуратурою України 27 червня у кримінальному провадженні складено письмове повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин), ч. 4 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч.5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво), ч.3 ст. 209 (відмивання коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом), ч.3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків та інших обов'язкових платежів), ч.1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч.3 ст. 358 (Підроблення документів, використання підроблених документів), ч.1 ст. 366 (Службове підроблення) КК України", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 22 березня 2016 року Генпрокуратура оголосила українському олігарху-втікачу Сергію Курченку підозру за вчинення злочинів у банківській галузі.

Раніше ГПУ оголосила підозру Курченку у справі розкрадання майна державного підприємства ПАТ "Укргазвидобування".

У січні 2017 року Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Курченку у вигляді тримання під вартою.

У травні 2017 року прокуратура направила соратнику екс-президента Віктора Януковича Сергію Курченку повідомлення про підозру у створенні злочинної організації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Українська правда