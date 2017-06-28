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ГПУ: Курченко составлено письменное уведомление о подозрении по 9 статьям

Среда, 28 июня 2017, 14:52
ГПУ: Курченко составлено письменное уведомление о подозрении по 9 статьям

Сергею Курченко составлено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений по 9 статьям Уголовного кодекса Украины.

Об этом 28 июня сообщили в Генпрокуратуре.

"Гражданин Украины Курченко, зарегистрированный по адресу: Харьковская область, Чугуев, ул. Чапаева, 9, уведомляется о том, что Генпрокуратурой Украины 27 июня в уголовном производстве составлено письменное сообщение ему о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч.3 ст. 209 (отмывание средств и иного имущества, приобретенных преступным путем), ч.3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей ), ч.1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч.3 ст. 358 (подделка документов, использование поддельных документов), ч.1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины", - говорится в сообщении.

Как известно, 22 марта 2016 года Генпрокуратура объявила украинскому олигарху-беглецу Сергею Курченко подозрение за совершение преступлений в банковской отрасли.

Ранее ГПУ объявила подозрение Курченко по делу хищения имущества государственного предприятия ПАО "Укргазвыдобування".

В январе 2017 года Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Курченко в виде содержания под стражей.

В мае 2017-го прокуратура направила Курченко уведомление о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путем. 

Украинская правда 

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Темы: КурченкоГенпрокуратура
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