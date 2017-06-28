"Глава" Криму заборонив міняти цільове призначення землі
Середа, 28 червня 2017, 17:22
Підконтрольний Кремлю "глава" анексованого Криму Сергій Аксьонов заборонив місцевим чиновникам змінювати цільове призначення земельних ділянок.
Про це Аксьонов заявив 28 червня.
"Звертаюся до всіх глав муніципалітетів, в першу чергу приморських. Зміна цільового призначення земельних ділянок заборонена. Якщо у документах українського періоду зазначено, що земля виділена під рекреацію, жодної зміни на житловий фонд бути не може", - заявив він.
Аксьонов також зазначив, що "подібні зміни цільового призначення незаконні та є кримінальним злочином".
Він порадов чиновникам, "хто вже натворив справ", ухвалити рішення про повернення колишніх цільових призначень земельних ділянок, "інакше замість вас це зроблять прокуратура і Слідчий комітет".