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"Глава" Криму заборонив міняти цільове призначення землі

Середа, 28 червня 2017, 17:22

Підконтрольний Кремлю "глава" анексованого Криму Сергій Аксьонов заборонив місцевим чиновникам змінювати цільове призначення земельних ділянок. 

Про це Аксьонов заявив 28 червня. 

"Звертаюся до всіх глав муніципалітетів, в першу чергу приморських. Зміна цільового призначення земельних ділянок заборонена. Якщо у документах українського періоду зазначено, що земля виділена під рекреацію, жодної зміни на житловий фонд бути не може", - заявив він.

Аксьонов також зазначив, що "подібні зміни цільового призначення незаконні та є кримінальним злочином".

Він порадов чиновникам, "хто вже натворив справ", ухвалити рішення про повернення колишніх цільових призначень земельних ділянок, "інакше замість вас це зроблять прокуратура і Слідчий комітет". 

Теми: Криманексіяземля
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