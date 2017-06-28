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У справі Умерова змінили прокурора, засідання суду перенесли

Середа, 28 червня 2017, 18:56

У справі проти заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова з'явився новий прокурор, засідання суду перенесено на 5 липня. 

Про це стало відомо 28 червня після чергового судового засідання у справі одного з лідерів кримських татар. 

Як повідомляє "Крим.Реалії",  новий прокурор Олена Артеменко заявила, що держобвинувач Олег Сардинов тепер обіймає нову посаду і не може брати участь у судовому процесі.

Як заявив адвокат Умерова Марк Фейгін, прокурора, який вів справу раніше, замінили з порушенням п.4 ст.246 КПК РФ, а адвокати Умерова заявляли новопризначеному прокурору відвід. 

"Групу прокурорів має бути заявлено з самого початку, вони мали бути присутніми на першому засіданні суду, а можливо і на попередньому слухані", - зазначив Фейгін.

"Новий прокурор під час засідання встала і заявила, що їй не потрібно знайомитися з матеріалами судового слідства, що може свідчити про те, що  вона заздалегідь знає, яким буде вирок - обвинувальним", - заявив Фейгін. 

Він додав, що покази, які дала свідок Бутько, дають підстави говорити про повну фабрикацію справи Умерова - заявила, що не підписувала протокол, не брала участі у жодних слідчих діях і т.і.

У свою чергу Умеров також зазначив, що заміна прокурора відбулася "непрофесійно та неправильно". 

"Якби суд ухвалив якесь інше рішення, сьогодні б можна було з повною відповідальністю заявляти, що триває фабрикація справи.  Але суддя ухвалив єдине правильне з його позиції рішення - відклав засідання, даючи новому прокурору час та можливість ознайомитися з матеріалами справи, але де вона братиме усі матеріали справи - невідомо", - зазначив Умеров. 

Як відомо, справу проти Ільмі Умерова було порушено у травні 2016 року у анексованому Криму  за "заклики до розвалу РФ" в ефірі ATR.  Пізніше Умерова позбавили одного з ключових адвокатів - Миколи Полозова, перевівши його зі статусу захисника у статус свідка.

21 березня 2017 року у так званій прокуратурі Криму слідчий ФСБ вручив Умерову обвинувальний вирок у його справі, матеріали якої були направлені в суд Бахчисарая. 

31 травня відбулося попереднє засідання суду, яке пройшло у закритому режимі.

Українська правда 

Теми: Кримсуд
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