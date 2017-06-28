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В деле Умерова сменили прокурора, заседание суда перенесли

Среда, 28 июня 2017, 18:56

В деле против заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова появился новый прокурор, заседание суда перенесено на 5 июля.

Об этом стало известно 28 июня после очередного судебного заседания по делу одного из лидеров крымских татар.

Как сообщает ""Крым.Реалии", новый прокурор Елена Артеменко заявила, что гособвинитель Олег Сардинов теперь занимает новую должность и не может участвовать в судебном процессе.

Как заявил адвокат Умерова Марк Фейгин, прокурора, который вел дело ранее, заменили с нарушением п.4 ст.246 УПК РФ, а адвокаты Умерова объявляли новоназначенному прокурору отвод. 

"Группа прокуроров должно быть заявлена изначально, они должны были присутствовать на первом заседании суда, а возможно и на предварительном слушании", -  отметил Фейгин.

"Новый же прокурор во время заседания встала и заявила, что ей не нужно знакомиться с материалами судебного следствия, что может свидетельствовать о том, что она заранее знает, каким будет приговор - обвинительным", - заявил Фейгин.

Он добавил, что показания, которые ранее дала свидетель Бутько, дают основания говорить о полной фабрикации дела Умерова - заявила, что не подписывала протокол, не участвовала ни в каких следственных действиях и т.д.

В свою очередь Умеров также отметил, что замена прокурора состоялась "непрофессионально и неправильно".

"Если бы суд принял какое-то другое решение, сегодня можно было с полной ответственностью заявлять, что продолжается фабрикация дела. Но судья принял единственно правильное с его позиции решения - отложил заседание, давая новому прокурору время и возможность ознакомиться с материалами дела, но где она будет брать все материалы дела - неизвестно", - отметил Умеров.

Как известно, дело против Ильми Умерова было возбуждено в мае 2016 года в аннексированном Крыму за "призывы к развалу РФ" в эфире ATR.  Умерова лишили одного из ключевых адвокатов - Николая Полозова, переведя его из статуса защитника в статус свидетеля.

21 марта в так называемой прокуратуре Крыма следователь ФСБ вручил Умерову обвинительное заключение по его делу, материалы которого были направлены в суд Бахчисарая.

31 мая состоялось предварительное заседание суда, которое прошло в закрытом режиме.

Украинская правда 

Темы: Крымсуд
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