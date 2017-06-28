СЦКК: На Донецькому напрямку можливі серйозні провокації

Бойовики ОРДО можуть вдатися до серйозних провокацій і навіть терактів у населених пунктах на Донецькому напрямку, спрямованих проти мирного місцевого населення, щоб зірвати перемир’я, оголошене на період збору врожаю.</>

Про це ввечері 28 червня повідомили у прес-центрі штабу АТО з посиланням на заяву української сторони СЦКК.

Українська сторона СЦКК повідомляє про обстріл з боку НЗФ ОРДО мирного населеного пункту поблизу лінії розмежування сторін, незважаючи на проголошене 24-го червня перемир’я.

"Під час обстрілу позицій сил АТО в районі Красногорівки близько 15:00 під вогонь бойовиків потрапили житлові квартали населеного пункту. Один з боєприпасів розірвався на пришкільній території, в безпосередній близькості від будівлі Красногорівської загальноосвітньої школи №1 у мікрорайоні Сонячний", - повідомили в СЦКК.

Згідно з повідомленням, бойовики можуть вдатися до провокацій та терактів у населених пунктах як на території, підконтрольній уряду України, так і на території ОРДО.

"Дії керівництва ОРДО свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей", - заявили в СЦКК.

За даними штабу АТО, житловий квартал Красногорівки було обстріляно зі 120-мм міномету.

Українська правда