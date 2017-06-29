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Порошенко нагородив орденами нардепів, які голосували за диктаторські закони 16 січня

Четвер, 29 червня 2017, 00:26
Порошенко нагородив орденами нардепів, які голосували за диктаторські закони 16 січня

Президент України Петро Порошенко з нагоди Дня Конституції нагородив державними нагородами нардепа Олександра Герегу і мера Чернігова Владислава Атрошенка, які голосували за диктаторські закони 16 січня.

Про це повідомляє журналіст Роман Шрайк у Facebook.

У прес-службі українського президента заявили, що нагороди вручалися "за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм постановляю".

Так, Герега був нагороджений орденом "За заслуги" II ступеня, а Атрошенко - орденом за заслуги III ступеня.

Детальніше про диктаторські законах 16 січня можна прочитати в матеріалі УП "П'ять найскандальніших голосувань в історії Ради".

"Українська правда" в Threads

Теми: Порошенко
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