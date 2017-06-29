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Порошенко наградил орденами нардепов, голосовавших за диктаторские законы 16 января

Четверг, 29 июня 2017, 00:26
Порошенко наградил орденами нардепов, голосовавших за диктаторские законы 16 января

Президент Украины Петр Порошенко по случаю Дня Конституции наградил государственными наградами нардепа Александра Герегу и мэра Чернигова Владислава Атрошенко, которые голосовали за диктаторские законы 16 января.

Об этом сообщает журналист Роман Шрайк в Facebook.

В пресс-службе украинского президента заявили, что награды вручались "за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм".

Так, Герега был награжден орденом "За заслуги" II степени, а Атрошенко – орденом за заслуги III степени.

Подробнее о диктаторских законах 16 января можно прочитать в материале УП "Пять самых скандальных голосований в истории Рады".

Темы: Порошенко
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