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Лисенко: ЗСУ знешкодили російську протитанкову міну

Четвер, 29 червня 2017, 01:07

Співробітники СБУ біля Авдіївки знайшли дві протитанкові міни ПТМ-1.

Про це повідомив в ході брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко, повідомляє "Укрінформ".

"Вдалося ідентифікувати країну походження однієї з них - це Росія. На озброєнні Збройних сил України ці міни не перебувають. І в зв'язку з оснащенням такого типу мін системою самоліквідації, боєприпас був знищений фахівцями інженерно-саперного підрозділу ЗСУ", - сказав він.

Також Лисенко зазначив, що в Рубіжному Луганської області співробітники СБУ знайшли схованку з гранатометами, облаштовану в колодязі.

У схованці знаходились 2 протитанкових гранатомети РПГ-26 і РПГ-22, 6 гранат РГД-5 і Ф-1 із запалами, 4 двохсотграмові тротилові шашки та інші військові засоби ураження і комплектуючі елементи.

"Українська правда" у Threads

Теми: Збройні силиРосіяАТО
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