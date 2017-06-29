Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лысенко: ВСУ обезвредили российскую противотанковую мину

Четверг, 29 июня 2017, 01:07

Сотрудники СБУ возле Авдеевки нашли две противотанковые мины ПТМ-1.

Об этом сообщил в ходе брифинга спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, сообщает "Укринформ".

"Удалось идентифицировать страну происхождения одной из них - это Россия. На вооружении Вооруженных сил Украины эти мины не находятся. И в связи с оснащением такого типа мин системой самоликвидации, боеприпас был уничтожен специалистами инженерно-саперного подразделения ВСУ", - сказал он.

Также Лысенко отметил, что в Рубежном Луганской области сотрудники СБУ нашли тайник с гранатометами, обустроенный в колодце.

В тайнике находились 2 противотанковых гранатомета РПГ-26 и РПГ-22, 6 гранат РГД-5 и Ф-1 с запалами, 4 двохсотграммовые тротиловые шашки и другие военные средства поражения и комплектующие элементы.

Темы: Вооруженные силыРосcияАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Все новости...
Вооруженные силы
ВСУ поразили три вражеских ПВО и четыре пункта управления – Генштаб
Защитники за неделю продвинулись на 16 километров в двух направлениях – Маляр
Защитники уничтожили более 242 тысяч оккупантов: за сутки более 660
Последние новости
14:40
Боеприпасы, БТРы и БПЛА: Германия обновила пакет военной помощи Украине
14:39
В Мариуполе возможна эпидемия – городской совет
14:20
картаДнем солнце, а ночью – мороз: синоптики предупреждают о дождях и гололеде
14:12
Еврокомиссия раскрыла, какие будут первые шаги предвступительного "скрининга Украины"
14:08
Суд оправдал доцента Львовской политехники, который показывал студентам порно во время тестов
14:04
Еврокомиссия начала разрабатывать проект переговорной рамки для вступления Украины
14:00
списокДела Майдана: за расстрел митингующих будут судить еще 9 сотрудников "черной роты Беркута"
14:00
"Укрзализныця" на треть увеличила перевозку пассажиров на праздники
13:57
Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины
13:55
Минфин показал расходы на оборону за декабрь: существенный рост
Все новости...
Реклама: