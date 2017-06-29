Лысенко: ВСУ обезвредили российскую противотанковую мину

Сотрудники СБУ возле Авдеевки нашли две противотанковые мины ПТМ-1.

Об этом сообщил в ходе брифинга спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, сообщает "Укринформ".

"Удалось идентифицировать страну происхождения одной из них - это Россия. На вооружении Вооруженных сил Украины эти мины не находятся. И в связи с оснащением такого типа мин системой самоликвидации, боеприпас был уничтожен специалистами инженерно-саперного подразделения ВСУ", - сказал он.

Также Лысенко отметил, что в Рубежном Луганской области сотрудники СБУ нашли тайник с гранатометами, обустроенный в колодце.

В тайнике находились 2 противотанковых гранатомета РПГ-26 и РПГ-22, 6 гранат РГД-5 и Ф-1 с запалами, 4 двохсотграммовые тротиловые шашки и другие военные средства поражения и комплектующие элементы.