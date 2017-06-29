У Берліні ще не знають дату зустрічі "нормандської четвірки"

У Берліні поки не можуть назвати дату зустрічі керівників країн-учасниць "нормандського формату".

Про це заявив на брифінгу в середу офіційний представник МЗС ФРН Мартін Шефер, повідомляє "Укрінформ".

"Про конкретні плани я не можу поки говорити", - сказав дипломат.

За його словами, тільки тоді, " коли ми будемо упевнені, що буде політично доцільним винести на політичний рівень якусь певну тему, певне занепокоєння, наприклад, щодо питання перемир'я, якого так і не дотримуються, ми запропонуємо нашим партнерам зустрітися на рівні міністрів або навіть глав держав та урядів".

Шефер також зазначив, що з питання врегулювання постійно йдуть переговори: в мінській Тристоронній контактній групі, в "нормандському форматі" на різних рівнях.