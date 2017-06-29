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В Берлине еще не знают дату встречи "нормандской четверки"

Четверг, 29 июня 2017, 03:44

В Берлине пока не могут назвать дату встречи руководителей стран-участниц "нормандского формата".

Об этом заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер, сообщает "Укринформ".

"О конкретных планах я не могу пока говорить", - сказал дипломат.

По его словам, только тогда, "когда мы будем уверены, что будет политически целесообразно вынести на политический уровень какую-то определенную тему, определенную озабоченность, например, по вопросу так и не соблюдающегося перемирия, мы предложим нашим партнерам встретиться на уровне министров или даже глав государств и правительств".

Шефер также отметил, что по вопросу урегулирования постоянно идут переговоры: в минской Трехсторонней контактной группе, в "нормандском формате" на разных уровнях.

Темы: ДонбассГермания
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