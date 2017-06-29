У Дніпропетровській області на хабарі затримали майора поліції

У Дніпропетровській області співробітники СБУ спільно з прокуратурою та Нацполіцією викрили на хабарі помічника начальника одного з міськвідділів поліції.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Правоохоронці встановили, що майор поліції вимагав 3,5 тисячі доларів США від місцевого мешканця за не притягнення до кримінальної відповідальності та повернення вилученого під час обшуку автомобіля", - йдеться в повідомленні.

Зловмисник був затриманий біля міськвідділу поліції при отриманні хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Одержання хабара) КК України. Тривають слідчо-оперативні дії.