В Днепропетровской области на взятке задержали майора полиции

В Днепропетровской области сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и Нацполицией разоблачили на взятке помощника начальника одного из горотделов полиции.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что майор полиции требовал 3,5 тысячи долларов США от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности и возврат изъятого при обыске автомобиля", - говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан возле горотдела полиции при получении взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.