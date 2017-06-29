У КНДР заочно засудили екс-президента Південної Кореї до смертної кари

Північна Корея заочно оголосила смертний вирок екс-президенту Південної Кореї Пак Кин Хе і начальнику південнокорейської розвідки Лі Бен Хо.

Про це повідомляє ВВС.

Пхеньян звинувачує їх у змові з метою вбивства північнокорейського вождя Кім Чен Ина і вимагає від Сеула їх видачі.

Як заявило державне інформаційне агентство КНДР, за організацію замаху на вбивство в 2015 році верховного керівника Північної Кореї "зраднику Пак Кин Хе винесено смертний вирок".

Пак Кин Хе позбулася президентської посади в березні 2017 року внаслідок імпічменту, викликаного корупційним скандалом, і в даний час знаходиться під арештом в Південній Кореї в очікуванні суду.

Національне розвідувальне управління Південної Кореї назвало твердження північнокорейської влади безпідставними, а погрози на адресу своєї країни такими, що неможливо пробачити.