В КНДР заочно приговорили экс-президента Южной Кореи к смертной казни

Северная Корея заочно огласила смертный приговор экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе и начальнику южнокорейской разведки Ли Бен Хо.

Об этом сообщает ВВС.

Пхеньян обвиняет их в заговоре с целью убийства северокорейского вождя Ким Чен Ына и требует от Сеула их выдачи.

Как заявило государственное информационное агентство КНДР, за организацию покушения на убийство в 2015 году верховного руководителя Северной Кореи "предателю Пак Кын Хе вынесен смертный приговор".

Пак Кын Хе лишилась президентского поста в марте 2017 года в результате импичмента, вызванного коррупционным скандалом, и в настоящее время находится под арестом в Южной Корее в ожидании суда.

Национальное разведывательное управление Южной Кореи назвало утверждения северокорейских властей безосновательными, а угрозы в адрес своей страны - непростительными.