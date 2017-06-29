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Радник Трампа: Зусилля проти агресії РФ потрібно продовжувати

Четвер, 29 червня 2017, 06:23

Радник президента США з питань національної безпеки генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявив, що необхідно продовжувати зусилля з протистояння агресії РФ в Європі і спробам Москви підірвати існуючий світовий устрій.

Про це він сказав в середу, передає "Укрінформ".

"Нам необхідно створити повний набір інструментів і прямий доступ до цих інструментів, щоб їх можна було інтегрувати в нашу стратегію з метою протистояння дестабілізуючій поведінці Росії", - зазначив він.

Макмастер додав, що президент США Дональд Трамп докладає зусиль для того, щоб забезпечити гарантії і заспокоїти союзників в Європі на тлі агресії з боку Москви.

"Президент вже робить це", - заявив він, нагадавши про витрати більше $ 1 млрд. на посилення військової присутності НАТО в Європі.

Крім того, генерал наголосив на необхідності протистояти втручанню Росії в демократичні вибори в країнах Європи і Сполучених Штатах. Він назвав дії росіян "витонченої кампанією підриву довіри", яка охоплювала, в тому числі поширення теорії змови і дезінформації.

Він також підкреслив, що США необхідно посилювати можливості для боротьби з кампанією російської пропаганди. За його словами, це може включати як взаємодію з російськими лідерами, так і конфронтацію, коли це необхідно.

Теми: СШАРосія
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