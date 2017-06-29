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Советник Трампа: Усилия против агрессии РФ нужно продолжать

Четверг, 29 июня 2017, 06:23

Советник президента США по вопросам национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил, что необходимо продолжать усилия по противостоянию агрессии РФ в Европе и попыткам Москвы подорвать существующий мировой уклад.

Об этом он сказал в среду, передает "Укринформ".

"Нам необходимо создать полный набор инструментов и прямой доступ к этим инструментам, чтобы их можно было интегрировать в нашу стратегию с целью противостояния дестабилизирующего поведения России", - отметил он.

Макмастер добавил, что президент США Дональд Трамп прилагает усилия для того, чтобы обеспечить гарантии и успокоить союзников в Европе на фоне агрессии со стороны Москвы.

"Президент уже делает это", - заявил он, напомнив о расходах более $1 млрд. на усиление военного присутствия НАТО в Европе.

Кроме того, генерал отметил необходимость противостоять вмешательству России в демократические выборы в странах Европы и Соединенных Штатах. Он назвал действия россиян "изящной кампанией подрыва доверия", которая охватывала, в том числе распространение теории заговора и дезинформации.

Он также подчеркнул, что США необходимо усиливать возможности для борьбы с кампанией российской пропаганды. По его словам, это может включать как взаимодействие с российскими лидерами, так и конфронтацию, когда это необходимо.

Темы: СШАРосcия
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