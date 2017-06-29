Захист Януковича хоче викликати свідків щодо замаху на екс-президента

Адвокат Віталій Сердюк просить викликати до суду свідків нібито замахів на життя екс-президента Віктора Януковича та вимагає дисциплінарної відповідальності для генпрокурора.

Про це він заявив на суді у справі Януковича про держзраду у четвер.

"Сторона захисту вважає за необхідне скористатись своїм правом, передбаченими частиною 3 статті 297 з позначкою 3 та завити клопотання про допит свідків", - заявив Сердюк.

Так, він хоче викликати таких свідків: працівників відділу державної охорони станом на лютий 2014 року - Сергія Литвиненка, Олександра Винниченка, Сергія Бердянського, Володимира Павленка; Анатолія Кобилинського, який охороняв "Межигір’я", Дмитра Іванцова, в якого, за словами адвоката, влучила куля, коли той вів один з автомобілів кортежу Януковича; Костянтина Кобзара, керівника служби охорони екс-президента, Аркадія Ярощука, який, як стверджує Сердюк, може засвідчти погрози від авіаційної служби знищити Януковича 22 лютого 2014 року.

"Зазначені свідки можуть надати покази стосовно обставин вчинених у лютому 2014 року замахів на життя президента Віктора Януковича, щодо наявності інформації про підготовку таких замахів та про інші обставини, які вказують на наявність реальної загрози життю і здоров’ю Віктора Януковича як станом на лютий 2014 року, так і станом на даний час", - додав Сердюк.

Окрім того, адвокат Януковича заявив, що генпрокурора Юрія Луценка потрібно притягнути до дисциплінарної відповідальності, оскільки він обіцяв особисто обвинувачувати екс-президента, проте не явився у суд.

"Керуючись 324 статтею Кримінально-процесуального кодексу просимо ініціювати перед кваліфікаційно-дисциплінарною комісією питання щодо дисциплінарної відповідальності Луценка Юрія Віталійовича у зв’язку з його неявкою без поважних причин", - заявив Сердюк.

Водночас голова Оболонського районного суду Владислав Дев’ятко відхилив цю заяву, оскільки "його (Луценка - ред.) заяви поза межами даного кримінального процесу, тому суд не вбачає достатніх аргументів для задоволення даної заяви".

Як повідомлялося, у четвер Оболонський районний суд Києва продовжить розгляд по суті справи за обвинуваченням екс-президента Януковича у державній зраді.

Його було перенесено, оскільки на попереднє засідання 26 червня обвинувачений не з'явився.

29 червня захист екс-президента Віктора Януковича заявив, що той не прибуде на суд.

При цьому адвокат Януковича Віталій Сердюк раніше заявляв про необхідність застосування міжнародної процедури допиту Януковича відповідно до положень Європейської конвенції з прав людини.

Януковича обвинувачують у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади Росії, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни.

Суд дозволив йому брати участь у засіданні шляхом відеоконференції.

Сам екс-президент Янукович, який утік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, обвинувачення відкидає.

Олег Твердь, для УП