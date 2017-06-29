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Защита Януковича хочет вызвать свидетелей о покушении на экс-президента

Четверг, 29 июня 2017, 11:14

Адвокат Виталий Сердюк просит вызвать в суд свидетелей якобы покушений на жизнь экс-президента Виктора Януковича и требует дисциплинарной ответственности для генпрокурора.

Об этом он заявил на суде по делу Януковича о госизмене в четверг.

"Сторона защиты считает необходимым воспользоваться своим правом, предусмотренным частью 3 статьи 297 с пометкой 3, и заявить ходатайство о допросе свидетелей", - заявил Сердюк.

Так, он хочет вызвать таких свидетелей: работников отдела государственной охраны по состоянию на февраль 2014 года - Сергея Литвиненко, Александра Винниченко, Сергея Бердянского, Владимира Павленко; Анатолия Кобылинского, который охранял "Межигорье", Дмитрия Иванцова, у которого, по словам адвоката, попала пуля, когда он вел один из автомобилей кортежа Януковича; Константина Кобзаря, руководителя службы охраны экс-президента, Аркадия Ярощука, который, как утверждает Сердюк, может засвидетельствовать угрозы от авиационной службы уничтожить Януковича 22 февраля 2014 года.

"Указанные свидетели могут предоставить показания относительно обстоятельств совершенных в феврале 2014 года покушений на жизнь президента Виктора Януковича, о наличии информации о подготовке таких покушений и о других обстоятельствах, которые указывают на наличие реальной угрозы жизни и здоровью Виктора Януковича как по состоянию на февраль 2014 года, так и по состоянию на настоящее время ", - добавил Сердюк.

Кроме того, адвокат Януковича заявил, что генпрокурора Юрия Луценко нужно привлечь к дисциплинарной ответственности, поскольку он обещал лично обвинять экс-президента, однако не явился в суд.

"Руководствуясь 324 статьей Уголовно-процессуального кодекса, просим инициировать перед квалификационно-дисциплинарной комиссией вопрос о дисциплинарной ответственности Луценко Юрия Витальевича в связи с его неявкой без уважительных причин", - заявил Сердюк.

В то же время председатель Оболонского районного суда Владислав Девятко отклонил это заявление, поскольку "его (Луценко - ред.) заявления за пределами данного уголовного процесса, поэтому суд не усматривает достаточных аргументов для удовлетворения данного заявления".

Как сообщалось, в четверг Оболонский районный суд Киева продолжит рассмотрение по сути дела по обвинению экс-президента Януковича в государственной измене.

Он был перенесен, поскольку на предыдущее заседание 26 июня обвиняемый не явился.

29 июня защита экс-президента Виктора Януковича заявила, что он не прибудет на суд.

При этом адвокат Януковича Виталий Сердюк ранее заявлял о необходимости применения международной процедуры допроса Януковича в соответствии с положениями Европейской конвенции по правам человека.

Януковича обвиняют в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти России, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны.

Суд разрешил ему участвовать в заседании путем видеоконференции.

Сам экс-президент Янукович, который бежал в России после расстрелов протестующих на Майдане, обвинения отвергает.

Олег Твердь, для УП

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