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Суд радиться, чи судити Януковича заочно

Четвер, 29 червня 2017, 11:19

Оболонський райсуд Києва пішов до нарадчої кімнати для вирішення питання про проведення спеціального судового провадження щодо екс-президента Віктора Януковича за звинуваченням у державній зраді.

Захист Януковича-утікача стверджує, що він не може з’явитися в суд через нерозслідування прокуратурою справи про замах на нього в 2014 році.

Адвокат Віталій Сердюк наполягав на виклику в суд колишніх працівників Управління державної охорони, які можуть надати свідчення щодо загрози життю екс-президента в Україні.

"Вони були свідками замаху на нашого підзахисного в 2014 році. Ці свідки мають інформацію щодо поважності причин сьогоднішньої неявки Віктора Януковича", – зазначив він.

"Ці особи опитувалися захистом, у них є інформація, що на сьогоднішній день тривають дії і є прямі посилання на підготовку, в тому числі діючою владою, вчинення вбивства Віктора Януковича при перетині кордону", – зазначив Серлюк.

Судді відмовили в клопотанні адвокатів, тому що свідків захист допитав ще в липні минулого року – і вони не можуть знати про нинішню загрозу життю Януковича.

Сердюк стверджував, що не можна розпочинати заочний суд щодо Януковича, адже він не може брати участь в засіданні через бездіяльність прокуратури.

"Він готовий брати участь в розгляді даної справи! Але поважні існують причини, які унеможливлюють як його присутність, так і розгляд такої справи. Саме Генеральна прокуратура заважає для появи Віктора Януковича в суд через нерозслідування справи про замах на нього", – сказав адвокат.

Після цього колегія суддів вийшла в нарадчу кімнату вирішити, чи почати розгляд заочного судового процесу щодо Віктора Януковича.

Роман Кравець, УП

Теми: Януковичсправа про держзрадусуд
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