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Український суд виправдав голову псевдосуду ОРДО

Четвер, 29 червня 2017, 12:11

Селидівський міський суд Донецької області виправдав так званого голову "верховного суду" ОРДО Едуарда Якубовського.

Як повідомили "Українській правді" в прес-службі прокуратури Донецької області, вирок буде оскаржений.

"Прокуратура Донецької області категорично не погоджується з рішенням суду, що виправдав громадянина РФ Якубовського, який нині співпрацює з "ДНР" та обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 258-3 ККУ (участь у терористичній організації)", - заявили у відомстві.

Прокуратура вважає рішення Селидівського міськсуду незаконним, оскільки фактично він "не дослідив докази, зібрані стороною обвинувачення".

У відомстві зазначили, що готують апеляційну скаргу до суду вищої інстанції з вимогою засудити Якубовського, додавши, що санкція статті, за якою його підозрюють, передбачає позбавлення волі на термін до 15 років.

"Його судять заочно, оскільки він продовжує працювати на терористів та перебуває на непідконтрольній українському уряду території", - наголосили у прес-службі.

У вироці Селидівського міськсуду від 12 червня зазначається, що Якубовського необхідно "визнати невинуватим та виправдати у зв’язку з недоведеністю, стороною обвинувачення вчинення кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа".

Саша Ночь, УП

Теми: ДНРсудпрокуратураДонецька область
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