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За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 4 поранено – штаб

Четвер, 29 червня 2017, 13:01

За добу 28 червня в зоні проведення антитерористичної операції 4 військовослужбовців отримали поранення й травми, 1 боєць загинув.

Про це на брифінгу в четвер повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За добу, що минула, внаслідок бойових дій сили АТО понесли втрати: 1 український військовослужбовець загинув, четверо наших бійців зазнали поранень і бойових травмувань", – сказав полковник.

Мотузяник зазначив, що найбільших втрат ЗСУ зазнали в районі населеного пункту Кримське.

За словами речника АТО, рівень застосування противником важкої зброї 28 червня перевищив середні показники минулого тижня.

"Минулої доби бойовики продовжили обстріли позицій українських військових в районі проведення АТО, в тому числі з використанням важкого озброєння, не зважаючи на досягнуті раніше домовленості про запровадження перемир'я на час проведення сільськогосподарських робіт", – сказав Мотузяник.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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