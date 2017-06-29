За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 4 ранены – штаб

За сутки 28 июня в зоне проведения антитеррористической операции 4 военнослужащих получили ранения и травмы, 1 боец ​​погиб.



Об этом на брифинге в четверг сообщил спикер Минобороны по АТО Александр Мотузяник.



"За прошедшие сутки, в результате боевых действий силы АТО понесли потери: 1 украинский военнослужащий погиб, четверо наших бойцов получили ранения и боевых травм", - сказал полковник.



Мотузяник отметил, что наибольшие потери ВСУ получили в районе населенного пункта Крымское.



По словам спикера АТО, уровень применения противником тяжелого оружия 28 июня превысил средние показатели прошлой недели.



"За прошедшие сутки боевики продолжили обстрелы позиций украинских военных в районе проведения АТО, в том числе с использованием тяжелого вооружения, несмотря на достигнутые ранее договоренности о введении перемирия на время проведения сельскохозяйственных работ", - сказал Мотузяник.



Валентина Романенко, УП