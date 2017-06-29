Іспити на отримання водійських посвідчень планують знімати на відео

До кінця року в Україні розпочнуть впроваджувати фотовідеофіксацію складання теоретичної і практичної частини іспитів на отримання водійських посвідчень.

Про це розповів начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій під час брифінгу.

"Наступним нашим кроком буде додавання певних контрольних речей, які ми запланували, це - запровадження фотовідеофіксації як в екзаменаційних класах під час складання теоретичної частини іспитів, так і в подальшому в практичній частині - це відеореєстратори, які ми встановлюватимемо в екзаменаційних автівках", - сказав він.

За його словами, ідею фотовідеофіксації на іспитах планується втілити в життя до кінця цього року, але цей процес по всій території України відбуватиметься поступово.

Водночас Криклій нагадав, що теоретичний іспит на знання правил дорожнього руху громадяни, як і сьогодні, матимуть змогу складати скільки завгодно, а практичний - три рази, а далі треба буде знову пройти курс навчання в автошколі.

Як відомо, з 1 липня в Україні запроваджуються нові екзаменаційні питання зі знань Правил дорожнього руху для громадян, які бажають отримати водійські посвідчення.

Укрінформ