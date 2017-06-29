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Экзамены на получение водительских удостоверений планируют снимать на видео

Четверг, 29 июня 2017, 14:13

До конца года в Украине начнут внедрять фотовидеофиксацию сдачи теоретической и практической части экзаменов на получение водительских удостоверений.

Об этом рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий во время брифинга.

"Следующим нашим шагом будет добавление определенных контрольных вещей, которые мы запланировали, это - ввод фотовидеофиксации как в экзаменационных классах во время сдачи теоретической части экзаменов, так и в дальнейшем в практической части - это видеорегистраторы, которые мы будем устанавливать в экзаменационных автомобилях", - сказал он.

По его словам, идею фотовидеофиксации на экзаменах планируется воплотить в жизнь до конца этого года, но этот процесс по всей территории Украины будет происходить постепенно.

В то же время Криклий напомнил, что теоретический экзамен на знание правил дорожного движения граждане, как и сегодня, будут иметь возможность сдавать сколько угодно, а практический - три раза, а далее нужно будет опять пройти курс обучения в автошколе.

Как известно, с 1 июля в Украине вводятся новые экзаменационные вопросы по знанию Правил дорожного движения для граждан, желающих получить водительские удостоверения.

Укринформ

Темы: МВДавто
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