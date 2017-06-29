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Екс-президент Придністров'я каже, що "човна до Молдови" не було

Четвер, 29 червня 2017, 14:45

Колишній президент Придністров'я Євген Шевчук розповів, як він залишив територію невизнаної республіки та втік на територію Молдови.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у четвер.

За його словами, він перебрався через Дністер не на човні, як повідомляли ЗМІ, а на автомобілі.

"Позавчора, прямуючи з Тирасполя в сторону Рибниці на авто, звернув увагу на те, що мене супроводжують чорні джипи, які при здійсненні мною будь-яких маневрів, не соромлячись пригальмовують і чекають. Як мені вдалося з'ясувати по "гарячих каналах", дані автомобілі, за отриманою мною інформацією, належать співробітникам служби безпеки фірми "Шериф"", - написав він.

Шевчук переконує, що його насправді  "замовили". За словами колишнього лідера невизнаного Придністров'я, убити його намагався придністровський бізнесмен Віктор Гушан.

"Знаючи ресурсні можливості даного громадянина і його реальний вплив на чинну владу Придністров'я (схоже, це сіамські близнюки), мною було прийнято оперативні рішення. У Дубоссарському районі (а не в Рибницькому, нібито в Білоч і на "підводному човні", як стверджують деякі) я пересів в таксі і виїхав в сторону Молдови, щоб, звільнившись від "опіки" служби безпеки комерційної структури, перевірити інформацію, що надійшла", - написав він.

Нагадаємо, невизнаний парламент Придністров'я 28 червня зняв недоторканність з Шевчука в зв'язку з порушеними проти нього кримінальної справи про розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.

Після цього придністровський депутат Андрій Сафонов повідомив, що Шевчук серед ночі переправився на плавзасобі через Дністер на територію Молдови.

Сам Шевчук назвав відкриття проти нього кримінальних справ і зняття недоторканності "зведенням рахунків і боротьбою з політичними опонентами".

Українська правда

Теми: Придністров'яМолдова
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