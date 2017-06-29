Екс-президент Придністров'я каже, що "човна до Молдови" не було
Колишній президент Придністров'я Євген Шевчук розповів, як він залишив територію невизнаної республіки та втік на територію Молдови.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у четвер.
За його словами, він перебрався через Дністер не на човні, як повідомляли ЗМІ, а на автомобілі.
"Позавчора, прямуючи з Тирасполя в сторону Рибниці на авто, звернув увагу на те, що мене супроводжують чорні джипи, які при здійсненні мною будь-яких маневрів, не соромлячись пригальмовують і чекають. Як мені вдалося з'ясувати по "гарячих каналах", дані автомобілі, за отриманою мною інформацією, належать співробітникам служби безпеки фірми "Шериф"", - написав він.
Шевчук переконує, що його насправді "замовили". За словами колишнього лідера невизнаного Придністров'я, убити його намагався придністровський бізнесмен Віктор Гушан.
"Знаючи ресурсні можливості даного громадянина і його реальний вплив на чинну владу Придністров'я (схоже, це сіамські близнюки), мною було прийнято оперативні рішення. У Дубоссарському районі (а не в Рибницькому, нібито в Білоч і на "підводному човні", як стверджують деякі) я пересів в таксі і виїхав в сторону Молдови, щоб, звільнившись від "опіки" служби безпеки комерційної структури, перевірити інформацію, що надійшла", - написав він.
Нагадаємо, невизнаний парламент Придністров'я 28 червня зняв недоторканність з Шевчука в зв'язку з порушеними проти нього кримінальної справи про розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.
Після цього придністровський депутат Андрій Сафонов повідомив, що Шевчук серед ночі переправився на плавзасобі через Дністер на територію Молдови.
Сам Шевчук назвав відкриття проти нього кримінальних справ і зняття недоторканності "зведенням рахунків і боротьбою з політичними опонентами".
Українська правда