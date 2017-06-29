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Экс-президент Приднестровья говорит, что "лодки в Молдову" не было

Четверг, 29 июня 2017, 14:45

Бывший президент Приднестровья Евгений Шевчук рассказал, как он покинул территорию непризнанной республики и скрылся на территорию Молдовы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в четверг.

По его словам, он перебрался через Днестр не в лодке, как сообщали СМИ, а на автомобиле.

"Позавчера, следуя из Тирасполя в сторону Рыбницы на авто, обратил внимание на то, что меня сопровождают черные джипы, которые при совершении мной каких-либо маневров, не стесняясь притормаживают и ожидают. Как мне удалось выяснить по "горячим каналам", данные автомобили, по полученной мной информации, принадлежат сотрудникам службы безопасности фирмы "Шериф"", - написал он.

Шевчук утверждает, что его на самом деле "заказали". По словам бывшего лидера непризнанного Приднестровья, убить его пытался приднестровский бизнесмен Виктор Гушан.

"Зная ресурсные возможности данного гражданина и его реальное влияние на действующую власть Приднестровья (похоже, это сиамские близнецы), мною были приняты оперативные решения. В Дубоссарском районе (а не в Рыбницком, якобы в Белочах и на "подводной лодке", как утверждают некоторые) я пересел в такси и выехал в сторону Молдовы, чтобы, освободившись от "опеки" службы безопасности коммерческой структуры, проверить поступившую информацию", - написал он.

Напомним, непризнанный парламент Приднестровья 28 июня снял неприкосновенность с Шевчука в связи с возбужденным против него уголовного дела о хищении государственных средств в особо крупных размерах.

После этого приднестровский депутат Андрей Сафонов сообщил, что Шевчук ночью переправился на плавсредстве через Днестр на территорию Молдовы.

Сам Шевчук назвал открытие против него уголовных дел и снятие неприкосновенности "сведением счетов и борьбой с политическими оппонентами".

Украинская правда

Темы: ПриднестровьеМолдова
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