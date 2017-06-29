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В Кабміні заперечують другу атаку віруса

Четвер, 29 червня 2017, 18:03

Повторної кібератака на урядовий портал не було.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, про що йдеться у повідомленні на сторінці "Урядовий портал" в соцмережі Facebook.

"Хочу всіх заспокоїти: ніякої повторної атаки немає. Урядовий портал тимчасово не працював через технічні роботи.​ Зараз він вже працює в штатному режимі.​ Кібератака, що відбулась у вівторок, не спричинила настільки значних наслідків, щоб серйозно вплинути на роботу СКМУ (секретаріату Кабміна – ред.)", - наводяться слова у повідомленні.

Як відомо, раніше у четвер з'явилася інформація про другу хакерську атаку на Кабінет міністрів.

Раніше за попередньою інформацією, українські банки, установи, медіа, урядові інститути атакував вірус під назвою "Petya.A", що є різновидом вірусу WannaCry, який нещодавньо пройшовся світом.

Найбільша в історії хакерська атака на Україну поширюється по всьому світу, зокрема, комп'ютерні мережі виходять з ладу в Іспанії та Індії.

Українська правда

Теми: хакериКабінет міністрівінтернет
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