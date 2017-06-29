В Кабміні заперечують другу атаку віруса
Повторної кібератака на урядовий портал не було.
Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, про що йдеться у повідомленні на сторінці "Урядовий портал" в соцмережі Facebook.
"Хочу всіх заспокоїти: ніякої повторної атаки немає. Урядовий портал тимчасово не працював через технічні роботи. Зараз він вже працює в штатному режимі. Кібератака, що відбулась у вівторок, не спричинила настільки значних наслідків, щоб серйозно вплинути на роботу СКМУ (секретаріату Кабміна – ред.)", - наводяться слова у повідомленні.
Як відомо, раніше у четвер з'явилася інформація про другу хакерську атаку на Кабінет міністрів.
Раніше за попередньою інформацією, українські банки, установи, медіа, урядові інститути атакував вірус під назвою "Petya.A", що є різновидом вірусу WannaCry, який нещодавньо пройшовся світом.
Найбільша в історії хакерська атака на Україну поширюється по всьому світу, зокрема, комп'ютерні мережі виходять з ладу в Іспанії та Індії.
Українська правда