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В Кабмине отрицают вторую атаку вируса

Четверг, 29 июня 2017, 18:03

Повторной кибератаки на правительственный портал не было.

Об этом заявил министр Кабинета министров Александр Саенко, о чем говорится в сообщении на странице "Правительственный портал" в соцсети Facebook.

"Хочу всех успокоить: никакой повторной атаки нет. Правительственный портал временно не работал из-технических работ. Сейчас он уже работает в штатном режиме. Кибератака, которая состоялась во вторник, не привела к столь значительным последствиям, чтобы серьезно повлиять на работу СКМУ (секретариата Кабмина - ред.) ", - приводятся слова в сообщении.

Как известно, ранее в четверг появилась информация о второй хакерской атаке на Кабинет министров.

Ранее по предварительной информации, украинские банки, учреждения, медиа, правительственные институты атаковал вирус под названием "Petya.A", что является разновидностью вируса WannaCry, который нещодавньо прошелся миром.

Крупнейшая в истории хакерская атака на Украину распространяется по всему миру, в частности, компьютерные сети выходят из строя в Испании и Индии.

Украинская правда

Темы: хакерыКабинет министровинтернет
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