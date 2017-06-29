Порошенко торгував з окупованими Росією територіями Грузії – Саакашвілі

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі звинувачує Петра Порошенка в тому, що колись його компанія "Богдан" експортувала автобуси на окуповану грузинську територію Абхазії.

Про це колишній одеський губернатор розповів у середу ввечері в ефірі свого політичного ток-шоу "Інша Україна" на телеканалі ZIK.

За його словами, у 2009-2012 роках, коли Порошенко обіймав посади міністрів закордонних справ і економічного розвитку, він за сумісництвом володів заводом "Богдан". Це був час, коли Росія окупувала Абхазію та Південну Осетію і "бігала" по всьому світу, намагаючись добитися, щоб інші країни визнали ці території окремими державами і мали з ними якісь торгівельні відносини.

"В Україні була дуже складна ситуація, тому що вона тоді була під значним впливом Росії. Янукович взагалі не приховував, що Україна могла визнати існування держав "Абхазія" та "Південна Осетія". Але з'явилась інформація, яка мене просто шокувала. Мені від цього стало гидко", – розповідає екс-президент Грузії.

За його інформацією, коли "Богдан" потрапив у власність банку, той намагався продати цей завод, тому опублікував документи, щоб продемонструвати, наскільки це "класне підприємство". В офіційному звіті за 2010-2014 роки написано, що компанія "Богдан" експортувала автобуси на окуповану грузинську територію Абхазії. Вона навіть вписана у звіті окремо, незважаючи на присутність там Грузії.

"Тобто Абхазія була торговим партнером Петра Порошенка, який тоді був власником "Богдана" та міністром економіки України. Він отримував дохід від нелегальної та аморальної торгівлі з окупованими територіями", – заявив Саакашвілі.

Він підкреслив, що таким чином Порошенко порушував закони України, Грузії та Міжнародне право.

"Це офіційна інформація, за яку, я вважаю, йому потрібно дати якісь пояснення, тому що я прекрасно знаю, що без його відома жоден автобус не продавався", – зазначив ведучий.

Як відомо, раніше Петро Порошенко був співвласником "Богдан Моторс", пізніше компанія перейшла його бізнес-партнеру Олегу Гладковському, першому заступнику секретаря РНБО.