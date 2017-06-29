Порошенко торговал с оккупированными РФ территориями Грузии – Саакашвили

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили обвиняет Петра Порошенко в том, что когда-то его компания "Богдан" экспортировала автобусы на оккупированную грузинскую территорию Абхазии.

Об этом бывший одесский губернатор рассказал в среду вечером в эфире своего политического ток-шоу "Другая Украина" на телеканале ZIK.

По его словам, в 2009-2012 годах, когда Порошенко занимал должности министров иностранных дел и экономического развития, он по совместительству владел заводом "Богдан". Это было время, когда Россия оккупировала Абхазию и Южную Осетию и "бегала" по всему миру, пытаясь добиться, чтобы другие страны признали эти территории отдельными государствами и имели с ними какие-то торговые отношения.

"В Украине была очень сложная ситуация, потому что она тогда была под значительным влиянием России. Янукович вообще не скрывал, что Украина могла признать существование государств "Абхазия" и "Южная Осетия". Но появилась информация, которая меня просто шокировала. Мне от этого стало противно", - рассказывает бывший президент Грузии.

По его информации, когда "Богдан" попал в собственность банка, тот пытался продать завод, поэтому опубликовал документы, чтобы продемонстрировать, насколько это "классное предприятие". В официальном отчете за 2010-2014 годы написано, что компания "Богдан" экспортировала автобусы на оккупированную грузинскую территорию Абхазии. Она даже вписана в отчете отдельно, несмотря на присутствие там Грузии.

"То есть Абхазия была торговым партнером Петра Порошенко, который тогда был владельцем "Богдана" и министром экономики Украины. Он получал доход от нелегальной и аморальной торговли с оккупированными территориями", - заявил Саакашвили.

Он подчеркнул, что таким образом Порошенко нарушал законы Украины, Грузии и Международное право.

"Это официальная информация, на которую, я считаю, ему нужно дать какие-то объяснения, потому что я прекрасно знаю, что без его ведома ни один автобус не продавался", - отметил ведущий.

Как известно, ранее Петр Порошенко был совладельцем "Богдан Моторс", позже компания перешла его бизнес-партнеру Олегу Гладковскому, первому заместителю секретаря СНБО.