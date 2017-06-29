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У п'ятницю в Україні – до 36 градусів

Четвер, 29 червня 2017, 18:39

У п’ятницю, 30 червня, в Україні буде доволі спекотна погода, лише у західних областях помірно тепло.

На півдні ж Український гідрометцентр прогнозує аж до 36 градусів тепла.

При цьому у центральних областях очікуються грози, на півночі та Закарпатті – невеликі дощі. Вночі дощі прогнозують в усіх областях, окрім східних і південно-східних.

Погода 30 червня
Погода 30 червня

Водночас, 30 червня на річках Закарпаття продовжиться підйом рівнів води, у Карпатах існує загроза формування селевих потоків, адже на заході тривають грози.

У суботу, за попередніми прогнозами, спека спаде на Закарпатті й Буковині, а в неділю стане прохолодніше й у північних областях країни.

Києву прогнозують дощові п’ятницю й суботу при температурі 30-32 градуси (в неділю спека трохи спаде). Станом на 18:00 четверга у столиці 32 градуси тепла.

Прогноз для Києва
Прогноз для Києва

Олена Рощенко, УП

Теми: погода
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