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В пятницу в Украине – до 36 градусов

Четверг, 29 июня 2017, 18:39

В пятницу, 30 июня, в Украине будет довольно жаркая погода, лишь в западных областях умеренно тепло.

На юге же Украинский гидрометцентр прогнозирует до 36 градусов тепла.

При этом в центральных областях ожидаются грозы, на севере и Закарпатье – небольшие дожди. Ночью дожди прогнозируют во всех областях, кроме восточных и юго-восточных.

Погода 30 июня
Погода 30 июня

В то же время, 30 июня на реках Закарпатья продолжится подъем уровней воды, в Карпатах существует угроза формирования селевых потоков, поскольку на западе продолжаются грозы.

В субботу, по предварительным прогнозам, жара спадет на Закарпатье и Буковине, а в воскресенье похолодает и в северных областях страны.

Киеву прогнозируют дождевые пятницу и субботу при температуре 30-32 градуса (в воскресенье жара немного спадет). По состоянию на 18:00 четверга в столице 32 градуса тепла.

Прогноз для Киева
Прогноз для Киева

Алена Рощенко, УП

Темы: погода
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