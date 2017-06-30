Біля Парижа чоловік намагався в’їхати у юрбу перед мечеттю

У передмісті Парижа арештували чоловіка, який намагався в’їхати автом у юрбу людей перед мечеттю.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Поліція повідомляє, що ніхто не постраждав під час інциденту, оскільки машина не змогла виїхати через огороджувальні бар’єри. Мотиви нападника наразі невідомі, зазначають правоохоронці.

Між тим, за повідомленням газети Le Parisien, чоловік заявив, що хоче помститися за напади, пов’язані з угрупованням "Ісламська держава", у результаті яких упродовж минулих років у Парижі загинули багато людей.

Як повідомлялося, у ніч на 19 червня біля мечеті в районі Фінсбері-парку, на вулиці Севен-Сістерз у Лондоні, фургон наїхав на пішоходів, коли віряни поверталися з нічної молитви у священний для мусульман місяць Рамадан.

За останніми даними, одна людина загинула, десятеро були поранені. Поліція після інциденту затримала 48-річного чоловіка, його психічне здоров’я досліджують лікарі.