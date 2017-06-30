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В пригороде Парижа мужчина пытался въехать в толпу перед мечетью

Пятница, 30 июня 2017, 01:37

В пригороде Парижа арестовали мужчину, который пытался въехать автомобилем в толпу людей перед мечетью.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Полиция сообщает, что никто не пострадал во время инцидента, поскольку машина не смогла выехать через ограждающие барьеры. Мотивы нападавшего пока неизвестны, отмечают правоохранители.

Между тем, по сообщению газеты Le Parisien, мужчина заявил, что хочет отомстить за нападения, связанные с группировкой "Исламское государство", в результате которых на протяжении прошлых лет в Париже погибло много людей.

Как сообщалось, в ночь на 19 июня возле мечети в районе Финсбери-парке, на улице Севен-Систерз в Лондоне, фургон наехал на пешеходов, когда верующие возвращались с ночной молитвы в священный для мусульман месяц Рамадан.

По последним данным, один человек погиб, десять были ранены. Полиция после инцидента задержала 48-летнего мужчину, его психическое здоровье исследуют врачи.

Темы: Франциятерроризм
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