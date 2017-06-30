Трамп готовий продавати Україні мільйони тонн вугілля

Президент США Дональд Трамп готовий продавати Україні "мільйони і мільйони тонн вугілля".

Про це він заявив виступаючи в міністерстві енергетики США, передає Reuters.

Трамп заявив про "золотий вік" енергетичного бізнесу США, оголосивши про намір збільшити експорт природного газу нафти і вугілля на ринки Східної Європи і Азії.

"Ми тут сьогодні, щоб дати волю новій американській енергетичній політиці. Ми будемо експортувати американську енергетику по всьому світу", - заявив Трамп.

Президент США планує просувати американський експорт скрапленого природного газу (СПГ) на зустрічі з лідерами Центральної та Східної Європи, які в значній мірі залежать від поставок російських енергоносіїв, у Варшаві наступного тижня. Після цього Трамп проведе зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним в кулуарах G20.

Трамп також оголосив про плани експортувати вугілля в Україну.

"Україна сказала нам, що їй потрібні мільйони і мільйони тонн вугілля", - сказав він.

"Прямо зараз є багато інших місць, яким воно потрібне, і ми готові продавати його в усьому світі тим, хто його потребує", - додав він.

У зв'язку з цим міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що хоча рішення Трампа про вихід з Паризької кліматичної угоди може нашкодити відносинам США з іншими країнами, експорт енергоносіїв навпаки сприятиме зміцненню зв'язків з союзниками.

Сполучені Штати зможуть заробити набагато більше друзів, будучи в змозі поставляти енергоносії країнам, які є заручниками Росії, вважає міністр.

Раніше в цьому місяці американська компанія Cheniere Energy Inc. здійснила перші поставки СПГ Польщі і Нідерландам.