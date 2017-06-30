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Трамп готов продавать Украине миллионы тонн угля

Пятница, 30 июня 2017, 06:34
Трамп готов продавать Украине миллионы тонн угля

Президент США Дональд Трамп готов продавать Украине "миллионы и миллионы тонн угля".

Об этом он заявил выступая в министерстве энергетики США, передает Reuters.

Трамп заявил о "золотом веке" энергетического бизнеса США, объявив о намерении увеличить экспорт природного газа нефти и угля на рынки Восточной Европы и Азии.

"Мы тут сегодня, чтобы дать волю новой американской энергетической политике. Мы будем экспортировать американскую энергетику по всему миру", - заявил Трамп.

Президент США планирует продвигать американский экспорт сжиженного природного газа (СПГ) на встрече с лидерами Центральной и Восточной Европы, которые в значительной степени зависят от поставок российских энергоносителей, в Варшаве на следующей неделе. После этого Трамп проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в кулуарах G20.

Трамп также объявил о планах экспортировать уголь в Украину.

"Украина сказал нам, что ей нужны миллионы и миллионы тонн угля", - сказал он.

"Прямо сейчас есть много других мест, которым он нужен,  и мы готовы продавать его во всем мире тем, кто в нем нуждается", - добавил он.

В связи с этим министр энергетики США Рик Перри заявил, что хотя решение Трампа о выходе из Парижского климатического соглашения может навредить отношениям США с другими странами, экспорт энергоносителей  наоборот будет способствовать укреплению связей с союзниками.

Соединенные Штаты смогут заработать намного больше друзей, будучи в состоянии поставлять энергоносители странам, которые являются заложниками России, считает министр.

Ранее в этом месяце американская компания Cheniere Energy Inc. осуществила первые поставки СПГ Польще и Нидерландам.

Темы: угольгазСШАРосcия
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