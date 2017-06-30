На півдні й сході України ЄС удвічі популярніший за Митний союз

26% мешканців сходу й півдня України хочуть, щоб наша держава стала частиною Євросоюзу, а за приєднання до НАТО й Митного союзу виступають 12% і 14% відповідно.

Про це свідчить опитування, проведене у 8 областях півдня та сходу у січні-березні 2017 року компанією GfK на замовлення Інституту масової інформації.

Підтримка вступу України в ЄС на НАТО залишилась на тому ж рівні, що й минулого року, тоді як підтримка Митного союзу знизилась з 18% у 2016 році до 14% зараз.

Думки півдня і сходу України

Найбільшою підтримкою приєднання до ЄС користується в Дніпропетровській (35%) та Херсонській (32%) областях, найменше – у неокупованій частині Донецької області (9%).

Мешканці Запорізької та Миколаївської областей виказали найбільшу підтримку приєднання до НАТО (по 19%). Найнижча підтримка – в Донецькій області (4%).

Приєднання до Митного Союзу користується найбільшою підтримкою в Одеській області (22%). Найменша підтримка була зафіксована в Харківській (8%), Запорізькій та Херсонській областях (по 9%).

У низці областей надто висока частка респондентів ухилилися від надання чіткої відповіді на зазначені запитання. У Донецькій області вона коливається від 41-42% стосовно питань щодо приєднання до ЄС та НАТО до 46%, коли йдеться про приєднання до Митного союзу.

У Луганській та Миколаївській областях 36-38% респондентів було також важко відповісти на запитання щодо приєднання до Митного союзу.

Соціолог Андрій Марусов зазначив, що потрібно обережно ставитися до розподілу думок у цих областях, оскільки "неможливо з’ясувати, яка частка із тих, кому важко визначитися, дійсно відчувають себе непевними з вказаних питань, а яка частка боїться висловлювати свою думку з тих чи інших причин".

Серед тих, хто асоціює себе з українською національністю, майже вдвічі більше прихильників приєднання до ЄС, ніж серед респондентів, які вважають себе росіянами (27% та 16% відповідно). І навпаки, частка тих, хто підтримує приєднання до Митного союзу, є вдвічі більшою серед "росіян", ніж серед "українців" (26% та 12% відповідно).

Респонденти, які спілкуються вдома російською мовою, більш схильні до приєднання до Митного союзу (16%), ніж ті, хто спілкується українською (8%).

Підтримка приєднання до ЄС та НАТО найменша серед тих респондентів, які відносять себе до найбіднішої групи населення. Також вона знижується із віком респондента, а підтримка приєднання до Митного союзу, навпаки, підвищується. Також більше підтримують ЄС респонденти з вищою освітою.

Опитування компанія GfK проводила на замовлення ІМІ за підтримки Української ініціативи з підвищення впевненості (UCBI) та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у січні-березні 2017 року.

У Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях та на підконтрольних Києву частинах Донецької та Луганської областей опитали 15 103 респондентів. Теоретична похибка не перевищує 1% для всієї вибірки та 2,5% для кожної області окремо з вірогідністю 0,95.

Перша хвиля дослідження була у листопаді 2015-го – січні 2016 року та охопила 13 830 респондентів у шести областях (усі згадані, крім Херсонської та Миколаївської).