На юге и востоке Украины ЕС вдвое популярнее Таможенного союза

26% жителей востока и юга Украины хотят, чтобы наше государство стало частью Евросоюза, а за присоединение к НАТО и Таможенному союзу выступают 12% и 14% соответственно.



Об этом свидетельствует опрос, проведенный в 8 областях юга и востока в январе-марте 2017 года компанией GfK по заказу Института массовой информации.



Поддержка вступления Украины в ЕС на НАТО осталась на том же уровне, что и в прошлом году, тогда как поддержка Таможенного союза снизилась с 18% в 2016 году до 14% сейчас.





Наибольшей поддержкой присоединение к ЕС пользуется в Днепропетровской (35%) и Херсонской (32%) областях, наименьшей – в неоккупированной части Донецкой области (9%).



Жители Запорожской и Николаевской областей выразили наибольшую поддержку присоединения к НАТО (по 19%). Самая низкая поддержка – в Донецкой области (4%).



Присоединение к Таможенному Союзу пользуется наибольшей поддержкой в ​​Одесской области (22%). Наименьшая поддержка была зафиксирована в Харьковской (8%), Запорожской и Херсонской областях (по 9%).



В ряде областей слишком большая доля респондентов уклонились от четкого ответа на эти вопросы. В Донецкой области она колеблется от 41-42% на вопрос о присоединении к ЕС и НАТО до 46%, когда речь идет о присоединении к Таможенному союзу.



В Луганской и Николаевской областях 36-38% респондентов также затруднился ответить на вопрос о присоединении к Таможенному союзу.



Социолог Андрей Марусов отметил, что нужно осторожно относиться к распределению мнений в этих областях, поскольку "невозможно выяснить, какая часть из тех, кому трудно определиться, действительно чувствуют себя неуверенными по указанным вопросам, а какая часть боится высказывать свое мнение по тем или иным причинам".



Среди ассоциирующих себя с украинской национальностью почти вдвое больше сторонников присоединения к ЕС, чем среди респондентов, которые считают себя русскими (27% и 16% соответственно). И наоборот, доля тех, кто поддерживает присоединение к Таможенному союзу, вдвое большей среди "русских", чем среди "украинцев" (26% и 12% соответственно).



Респонденты, которые общаются дома на русском языке, более склонны к присоединению к Таможенному союзу (16%), чем те, кто общается на украинском (8%).



Поддержка присоединения к ЕС и НАТО меньше всего среди респондентов, которые относят себя к самой бедной группе населения. Также она снижается с возрастом респондента, а поддержка присоединения к Таможенному союзу, наоборот, повышается. Также больше поддерживают ЕС респонденты с высшим образованием.



Опрос компания GfK проводила по заказу ИМИ при поддержке Украинской инициативы по повышению уверенности (UCBI) и Агентства США по международному развитию (USAID) в январе-марте 2017 года.



В Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и на подконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской областей опросили 15 103 респондентов. Теоретическая погрешность не превышает 1% для всей выборки и 2,5% для каждой области отдельно с вероятностью 0,95.



Первая волна исследования была в ноябре 2015-го – января 2016 года и охватила 13 830 респондентов в шести областях (все упомянутые, кроме Херсонской и Николаевской).