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ОБСЄ заперечило штабу АТО: базу в Попасній ніхто не обстрілював

П'ятниця, 30 червня 2017, 12:41

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє, що не евакуйовувала своїх представників із Попасної через обстріли.

Про це йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ на офіційній сторінці у Facebook.

"Патрульна база ОБСЄ у м. Попасна Луганської області під обстріл не потрапляла і не зазнала жодних пошкоджень", - сказано у повідомленні.

Натомість в ОБСЄ вказують, що зареєстрували вхідні і вихідні обстріли в цьому районі в ніч з 29 червня та рано вранці 30 червня.

"Співробітники СБМ ОБСЄ протягом цього часу залишалися у безпеці на патрульній базі", - заявили в ОБСЄ.

Вказується, що співробітників місії 30 червня передислокували до Сєверодонецька 30 червня для брифінгу.

"Очікується, що вони повернуться до Попасної пізніше сьогодні", - сказано у заяві ОБСЄ.

Як відомо, раніше у прес-центрі штабу АТО повідомили, що польовий офіс СММ ОБСЄ у Попасній евакуювали через обстріл.

Українська правда

Теми: ОБСЄДонбас
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