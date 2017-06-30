ОБСЕ опровергает обстрел своей базі в Попасной
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что не эвакуировала своих представителей из Попасной из-за обстрелов.
Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ на официальной странице в Facebook.
"Патрульная база ОБСЕ в г. Попасная Луганской области под обстрел не попадала и не претерпела никаких повреждений", - говорится в сообщении.
В тоже время, в ОБСЕ указывают, что регистрировали входные и выходные обстрелы в этом районе в ночь с 29 июня и рано утром 30 июня.
"Сотрудники СБМ ОБСЕ в течение этого времени оставались в безопасности на патрульной базе", - заявили в ОБСЕ.
Указывается, что сотрудников миссии 30 июня передислоцировали в Северодонецк 30 июня для брифинга.
"Ожидается, что они вернутся в Попасную позже сегодня", - говорится в заявлении ОБСЕ.
Как известно, ранее в пресс-центре штаба АТО сообщили, что полевой офис СММ ОБСЕ в Попасной эвакуировали из-за обстрела.
Украинская правда