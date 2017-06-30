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ОБСЕ опровергает обстрел своей базі в Попасной

Пятница, 30 июня 2017, 12:41

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что не эвакуировала своих представителей из Попасной из-за обстрелов.

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ на официальной странице в Facebook.

"Патрульная база ОБСЕ в г. Попасная Луганской области под обстрел не попадала и не претерпела никаких повреждений", - говорится в сообщении.

В тоже время, в ОБСЕ указывают, что регистрировали входные и выходные обстрелы в этом районе в ночь с 29 июня и рано утром 30 июня.

"Сотрудники СБМ ОБСЕ в течение этого времени оставались в безопасности на патрульной базе", - заявили в ОБСЕ.

Указывается, что сотрудников миссии 30 июня передислоцировали в Северодонецк 30 июня для брифинга.

"Ожидается, что они вернутся в Попасную позже сегодня", - говорится в заявлении ОБСЕ.

Как известно, ранее в пресс-центре штаба АТО сообщили, что полевой офис СММ ОБСЕ в Попасной эвакуировали из-за обстрела.

Украинская правда

Темы: ОБСЕДонбасс
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