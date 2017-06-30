Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Криму через аварію зник інтернет і мобільний зв'язок

П'ятниця, 30 червня 2017, 14:08

В окупованому Росією Криму в результаті аварії стався масовий збій в роботі мобільного зв'язку та інтернету.

Про це пише "Медуза" із посиланням на "віце-прем'єра" окупаційного "уряду" півострова Дмитра Полонського.

За його словами, на ділянці Темрюк - Керч було пошкоджено волоконно-оптичну лінію зв'язку. Через це тимчасово обмежений доступ до інтернету абонентам, які знаходяться в роумінгу "К-телеком" (торгова марка Win mobile) і "КТК Телеком" ( "Волна мобайл").

Полонський додав, що також була знижена швидкість доступу в інтернет у більшості провайдерів й обмежено міжміське телефонне з'єднання абонентів фіксованого зв'язку.

Він повідомив, що наслідки аварії планується усунути до 18:00 п'ятниці. Скільки саме абонентів мобільного зв'язку і користувачів інтернету постраждали через аварію, Полонський не уточнив.

За інформацією видання, на території Криму працюють п'ять операторів мобільного зв'язку, включаючи Win mobile й "Волна мобайл".

Теми: Кримнадзвичайна подіяінтернетмобільний зв'язокаварія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Крим
Росіяни заявили, що Крим атакували 13 безпілотників
У Криму прогримів вибух в районі авіабази – ЗМІ
У Севастополі прозвучали вибухи: окупанти кажуть про збитий безпілотник
Останні новини
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
Усі новини...
Реклама: