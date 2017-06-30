У кримськотатарський дитячий центр прийшли силовики РФ - адвокат
Правозахисники повідомляють, що російські силовики, які нагрянули з обшуками в кримськотатарський дитячий центр Elif в окупованому Криму, не знайшли порушень.
Про це інформують "Крим.Реаліі" з посиланням на правозахисників, які підтримують зв'язок з працівниками центру.
За інформацією правозахисників, перевірку проводили представники підконтрольної Росії кримської прокуратури, Росспоживнагляду, відділу освіти підконтрольної Кремлю місцевої адміністрації і поліції.
Як вони стверджують, центр перевірили "на предмет дотримання законодавства".
Про перевірку раніше повідомив кримський адвокат Еміль Курбедінов в своєму Facebook.
"Терміново! Прямо зараз в дитячий центр Elif нагрянула прокуратура!"- написав він.
На сайтах підконтрольної Росії прокуратури Криму та інших силових відомств поки немає повідомлень з цього приводу.
Як повідомлялося, в січні 2016 року в Джанкої під час "перевірки" дитячого кримськотатарського центру Elif силовики вилучили дитячу літературу, а також прийшли з допитами в сім'ї дітей, які відвідують центр.
Як відомо, кримськотатарський дитячий центр Elif почав роботу в жовтні 2015 року та зареєстрований за російським законодавством. У ньому виховується близько 20 дітей у віці від 2 до 6 років.